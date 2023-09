Pm minorenni,'a Napoli poche segnalazioni di disagio e di reato'

"Ci sono poche segnalazioni di disagio giovanile. Si arriva quando purtroppo succede il fatto".

Lo ha detto, parlando del tema della violenza minorile, il procuratore del tribunale per i minorenni di Napoli, Maria de Luzenberger, intervenendo ad un dibattito alla festa dell'Unità a Napoli.

Il magistrato si è soffermato anche sulla dispersione scolastica. In questo caso il numero delle segnalazioni è aumentato, ha detto de Luzenberger, ricordando "che il Comune di Napoli si è dotato di una apposita piattaforma" e che solo dal Comune sono arrivate quest'anno 1.500 segnalazioni, ma non si tratta di tutti casi di dispersione.

Il procuratore aveva affrontato gli stessi temi anche in precedenza, intervenendo alle Giornate dell'Educazione e dell'Ambiente in corso presso la fondazione Foqus che ha dato vita alla prima scuola d'Italia a vocazione ambientale, Eduqa, nata nel cuore della Napoli popolare. "Napoli - ha detto il magistrato minorile - conta circa la metà delle segnalazioni di reato, sia nel campo civile sia nel campo penale, rispetto a Milano. Meno anche di Bologna, eppure la realtà che ci circonda dice tutt'altro. Anche la questione della dispersione scolastica, punta dell'iceberg di problemi gravissimi, presenta numeri irrisori ed è su questo tasto che sto premendo: da quando dirigo la Procura presso il Tribunale per i minori di Napoli, le segnalazioni sono salite, ma c'è ancora molto da fare. Resto ottimista e realtà come Eduqa alimentano questa mia speranza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA