Oltre 2.500 in gara domani alla Neapolis Marathon

È tutto pronto per la terza edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara podistica internazionale in programma domani, con arrivo e partenza a piazza del Plebiscito, lì dove è attivo da ieri il villaggio.

Proprio il villaggio è il punto centrale delle attività collaterali all'evento, oltre ad ospitare gli stand dei partner e quelli riservati al ritiro dei pettorali. Qui sono progressivamente passati, per effettuare le operazioni propedeutiche alla loro partecipazione, gli oltre 2.500 iscritti alle tre prove: oltre alla gara sulla tradizionale distanza dei 42,195 km, domani partiranno contemporaneamente alle 8.02 (dopo due minuti di raccoglimento per ricordare Giogiò Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto), anche la Italiana Assicurazioni Neapolis Half (la mezza maratona, 21,097 km) e la Sea Run, la non competitiva che si svolge su un percorso di 12 km.

Ufficializzati anche i top atleti di questa terza edizione: sulla maratona i favori del pronostico vanno a Hicham Boufars, atleta del Marocco che vanta un personale di 2h 13', che dovrà vedersela con il connazionale Khalid Jbari, personale di 2.18.

Da tenere d'occhio anche il keniano Simon Kiber Loytaniang, al debutto sui 42,195 km. Sulla mezza maratona in campo maschile spicca il keniano Paul Tiongik, personale di 1.00.01, che avrà come principale avversario il connazionale Patrick Mutunga Mwikya (1.02.13). Anche in campo femminile Africa favorita, grazie alla keniana Teresiah Kwamboka Omosa (personale 1.10.29) e a Nancy Kurubo Kerage (1.14.40 come best time).

Soddisfatto il presidente della Neapolis Marathon, Maurizio Marino: "I preparativi vanno avanti alla perfezione e ci attendiamo una grande festa, che accompagnerà gli atleti nelle sei ore in cui la città resterà a loro disposizione per concludere la prova".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA