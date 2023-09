Mastella inaugura a Benevento prima tappa del tour Guida Sicura

"E' una manifestazione lodevole che incoraggia, in particolare, i giovani ad evitare follie, come il bere o usare il telefonino durante la guida. Occorre abituarsi a una serenità che sia giudiziosa, intelligente e che non crei problemi a se stessi e neppure agli altri". Lo ha detto il sindaco Clemente Mastella inaugurando a Benevento la prima tappa del tour nazionale di "Sud Motor Expo 2023" con "Guida Sicura", organizzato dell'associazione onlus "Guida la tua vita" presieduta da Alberto Scaperrotta.

Dopo il taglio del nastro, alla presenza degli studenti delle scuole del capoluogo sannita, Mastella, insieme agli organizzatori, si è soffermato con gli studenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, presenti all'evento con il loro prototipo di macchina da corsa a guida autonoma con il quale competono a livello mondiale nei vari tornei "Formula SAE" tra università.

"Guida Sicura", che si conclude domani sera con la partecipazione dell'attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia, intende sensibilizzare soprattutto i giovani sulle tematiche legate alla sicurezza stradale e alla guida sicura, alla prevenzione di incidenti stradali provocati dall'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti o dall'alta velocità.

L'ingresso alla manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Benevento e dell'Automobil Club di Benevento, è gratuito.



