Entra Lautaro Martinez,e l'Inter serve il poker alla Salernitana

L'Inter soffre un'ora, stringe i denti ma poi ritrova Lautaro Martinez, entrato al 10' st al posto di Sanchez, e il campione del mondo argentino con un poker da urlo in mezz'ora (uno dei suoi 4 gol lo segna su rigore) stende la Salernitana. All'Arechi i nerazzurri vincono 4-0 e riscattano il passo falso casalingo contro il Sassuolo. Non basta una buona ora ai granata per tenere testa alla squadra di Inzaghi che, alla fine, dilaga e raggiunge il Milan in testa alla classifica, con 18 punti.



