Appartamento in fiamme, salvi mamma e quattro bimbi

Un incendio ha interessato oggi, in tarda mattinata, un'abitazione a Santa Maria Capua Vetere: salvi una donna e i quattro figli.

Verso le 13:00 una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Alberto Martucci, a Santa Maria Capua Vetere, dopo l'allarme dato da alcuni cittadini per un incendio in un appartamento. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato l'abitazione, al primo piano di un vecchio stabile, completamente invasa dalle fiamme.

La donna che vi abitava, insieme ai suoi quattro bambini, era riuscita a lasciare la casa in tempo senza conseguenze. I pompieri sono entrati ed hanno spento l'incendio che dalla cucina si era propagato al resto dell'immobile. L'azione dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche alle altre abitazioni adiacenti, anche se un'attività commerciale al piano terra ha riportato dei danni.

Sul posto, in supporto alla squadra nelle operazioni di spegnimento, sono intervenute anche due autobotti, una dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Aversa ed un'autoscala sempre dalla sede centrale del Comando.



