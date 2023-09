'Vengo e ti ammazzo', Carabinieri arrestano uomo nel Napoletano

A Pollena Trocchia un uomo - ha da poco compiuto 39 anni - ha contattato per l'ennesima volta l'ex compagna, minacciando di ucciderla e promettendole di farlo stesso quella sera, 'il tempo di arrivare a casa'; l'ultimo messaggio non lasciava equivoci, epilogo dell'ennesimo litigio dopo la fine della relazione.

Poco dopo l'uomo si è presentato sotto casa, primo bersaglio l'auto della vittima. Il 39enne ha forato - verosimilmente con un coltello o un oggetto appuntito - i 4 pneumatici per poi sfogare la propria furia sul parabrezza anteriore infranto a suon di pugni e calci. L'uomo ha percorso le scale velocemente ed è arrivato davanti alla porta di ingresso. La donna ha urlato e chiamato i carabinieri, il 39enne è fuggito.

Sono arrivati i militari della locale Tenenza che hanno parlato con la vittima per poi mettersi alla ricerca dell'uomo.

Pochi minuti e il 39enne è stato rintracciato e bloccato. Era nella propria abitazione di Cercola. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna sta bene, almeno fisicamente, ma verrà seguita dagli enti e le associazioni competenti.



