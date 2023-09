Urso, a Caivano istituiremo la zona franca urbana

Il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato l'istituzione di una zona franca urbana a Caivano "per consentire a chi apre un esercizio artigianale, commerciale e di altro tipo di poter utilizzare le agevolazioni fiscali e contributive delle zone franche urbane".

"In questo modo - ha detto intervistato da Rai News 24 - Caivano avrà forti, ineguagliabili incentivi ed agevolazioni per chiunque voglia realizzare qui una attività produttiva, dalla più piccola, come quella artigianale, a quelle industriali come in nessuna altra zona del Paese c'è contemporaneamente".

Progetto formativo nel settore automotive A Caivano sarà avviato "un progetto formativo di rilievo nel settore automotive", ha detto ancora il ministro Urso nel corso della sua visita all'istituto superiore Morano "che è una eccellenza di questo territorio che merita di essere valorizzata e supportata". Di qui l'avvio del progetto insieme al ministero dell'Istruzione e del merito, alla fondazione Altagamma e a Stellantis. Inoltre "sarà al tempo stesso avviato un percorso rivolto ai ragazzi nel settore turistico-alberghiero, per la promozione del marchio Made in Italy nel mondo. Faremo di questa scuola, insieme al ministro Valditara, un modello per tutti i giovani che vogliono riscattarsi".

Urso a Caivano ha incontrato don Maurizio Patriciello "per manifestare l'impegno del Governo sul territorio e per illustrare le azioni che stiamo mettendo in campo per il rilancio sociale ed industriale dell'area". Successivamente con il commissario di governo Fabio Ciciliano ha svolto un sopralluogo al Centro Delphinia, dove il Genio Civile, ha spiegato il ministro, "sta operando le attività di bonifica per restituire l'area ai cittadini".



