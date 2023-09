'Nera Nera', il nuovo singolo di Ciccio Merolla con pelle e voce

Si chiama 'Nera Nera' e uscirà fra una ventina di giorni il nuovo singolo di Ciccio Merolla. Sulla scia del successo di 'Malatìa', l'artista napoletano si manterrà sul binomio pelle e voce: "Come percussionista voglio andare avanti su questo filone; la cosa che mi rende felice è il fatto di poter creare una hit percussioni/voce". La 'pelle' intesa in tutte le accezioni, spiega l'artista parlando a margine della presentazione nel Conservatorio di San Pietro a Majella dell'iniziativa con Kimbo per l'istituzione di borse di studio.

"Penso alla pelle in generale, anche a quella di Amandha Fox in 'Malatìa', per esempio, perché la pelle di una donna ha un suono incredibile. Insomma intendo proprio tutto, la percussione è tutto, anche il corpo".

Napoletano dei Quartieri Spagnoli, 50 anni, Merolla - reduce dal successo di Malatìa vero e proprio tormentone - non ha dubbi: "Voglio poter cantare una canzone solo battendo la mani, accompagnandomi con le mani: è una cosa atavica ma credo che sia una delle cose più moderne che ci possa essere oggi". In un contesto nel quale la componente femminile è essenziale. "La donna è tutto - afferma Merolla - diceva un grande filosofo che 'gli uomini sono delle donne mal riuscite'".

'Nera Nera' ma non solo. Anche 'O Kafè - frutto di una rielaborazione da parte di Merolla del jingle aziendale di Kimbo in uscita, con una video, il primo ottobre in occasione della Giornata Internazionale dedicata al caffè - "si può considerare un nuovo singolo che esalta la tradizione del prodotto a Napoli" concludue l'artista.



