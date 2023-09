Neapolis Marathon, in piazza Plebiscito apre il villaggio

Entra nel vivo la terza edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon: dalle 14 è infatti operativo il villaggio, allestito come di consueto in piazza del Plebiscito, cuore pulsante delle manifestazioni. Qui si svolgeranno le principali iniziative in programma domani e qui prenderanno il via le prove di domenica 1 ottobre: Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, Italiana Assicurazioni Half Marathon e Sea Run, la non competitiva sulla distanza dei 12 chilometri.

Molto ricco il programma di domani, che vivrà essenzialmente su due blocchi: al mattino, insieme alla consegna dei pettorali e dei pacchi gara (consegna già iniziata oggi dalle 14 alle 19), previste le esibizioni di SportivaWalking (attività di camminata e Nordic). Dalle 10:30 alle 12 sul palco posto al centro della piazza esibizione musicale "Il ritmo della vita", mentre alle 11:30 nell'area hospitality si svolgerà il convegno dal titolo "Dieta: terapia vincente per lo sport e per la vita". Nel pomeriggio si entra nel vivo della parte sportiva con le due camminate tra le bellezze della città: prima la Fast Walk alle 16, su un tracciato di 8 km; alle 18 la Magic Walk, sulla distanza di 4 chilometri: tante le sorprese riservate ai partecipanti. Tra le due passeggiate sportive, alle 17 presentazione dei pacer impegnati domenica in gara.



