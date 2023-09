Il premio Malaparte a Labatut, la consegna alla Certosa di Capri

Tutto è pronto a Capri per la XXVI edizione del Premio Malaparte, che sarà assegnato domenica 1 ottobre allo scrittore Benjamin Labatut nella Certosa di San Giacomo. Dopo i clamori dell'estate, l'isola sempre frequentatissima complice anche il bel tempo, ritrova il suo spirito di centro culturale internazionale luogo d'incontro ispiratore di letterati, poeti artisti, grazie al suo riconoscimento più iconico istituito da Graziella Lonardi Buontempo nel 1983 per iniziativa di Alberto Moravia e oggi curato dalla nipote Gabriella Buontempo con il sostegno di Ferrarelle Società Benefit per il dodicesimo anno.

La giuria composta da Leonardo Colombati, Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Merlino, Silvio Perrella, Emanuele Trevi e Marina Valensise, ha assegnato il Premio Malaparte 2023 allo scrittore quarantatreenne, nato in Olanda, naturalizzato cileno, autore di Quando abbiamo smesso di capire il mondo pubblicato da Adelphi nel 2021. E proprio dal Malaparte e da Capri partirà il tour italiano di Benjamin Labatut per la presentazione di Maniac, il suo ultimo libro, sempre per i tipi Adelphi, che esce oggi, ancora un viaggio tra letteratura e scienza in un romanzo saggio (traduzione di Norman Gobetti). Il Malaparte si è svolto a Capri dal 1983 al 1998 per poi tornare nel 2012, dopo una pausa di tredici anni, grazie all'impegno e alla passione di Gabriella Buontempo - segretario generale dell'associazione Incontri Internazionali d'Arte - e al sostegno di Ferrarelle Società Benefit. "Preservare e custodire una forma d'arte come la scrittura è per noi motivo di grande orgoglio.

Con l'aiuto e sostegno di Gabriella Buontempo, ci impegniamo ogni anno nel dare giusto risalto e visibilità a grandi scrittori e alla loro arte. La cultura è un aspetto non derogabile e una priorità che deve diventare fondante per qualsiasi impresa" dichiara Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit che è anche presidente del Fai Campania. Lo scorso anno il premio, che è stato presieduto da Raffaele La Capria fino alla sua scomparsa, andò alll'autore newyorkese Daniel Mendelsohn.



