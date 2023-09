Il Nobel per la Fisica Parisi tra le statuine del presepe

Il Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, tra le statuine del presepe di San Gregorio Armeno a Napoli. Il maestro dell'arte presepiale Genny Di Virgilio ha realizzato un pastore che raffigura Parisi e gliel'ha consegnato nell'aula del campus universitario di Monte Sant'Angelo, a Napoli, dove stava tenendo una conferenza. Il Nobel ha mostrato ai presenti, con a fianco il rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito, la statuina che lo ritrae.

"Parisi - spiega Di Virgilio - è stato molto contento, mi ha onorato di farmi salire sul palco e aprire il contenitore con la statuina che ha mostrato a tutti. Mi ha fatto i complimenti per l'arte presepiale napoletana. Mi ha detto che per lui è un onore essere presente tra le statuine del presepe napoletano".



