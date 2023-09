Festa per il patrono della Polizia di Stato a Napoli

L'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha presieduto la messa celebrata per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, nella chiesa di Santa Lucia.

Alla cerimonia, oltre al questore di Napoli, Maurizio Agricola, erano presenti il prefetto di Napoli, Claudio Palomba ed i vertici delle altre forze dell'ordine. Nel corso della sua omelia, rivolgendosi ai funzionari e ai poliziotti presenti, in rappresentanza delle varie articolazioni della Polizia presenti in provincia di Napoli, il presule ha detto: "Voi siete come San Michele, i nostri angeli". Prima della celebrazione, il questore Agricola, parlando con i giornalisti ha detto: "Abbiamo preso un impegno con la città e tutta la provincia di Napoli. Le forze dell'ordine continueranno ad esser presenti in maniera costante per dare un senso di rinascita e riscatto" .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA