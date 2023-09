Consiglio Comunale Pomigliano, Rinascita abbandona aula

"Quanto successo oggi è grave, ci è stato impedito di esercitare le nostre funzioni, impedito di avere dei chiarimenti come nostro diritto, ed è stato impedito alla città di assistere a un consiglio comunale pubblico e trasparente". Lo hanno detto Vito Fiacco e Carla Mercogliano, i due consiglieri di minoranza del movimento Rinascita al Comune di Pomigliano d'Arco (Napoli), che hanno abbandonato l'aula consiliare prima dell'interrogazione, a seduta segreta, presentata da 19 colleghi di maggioranza per chiedere delucidazioni sull'assunzione del comandante della Polizia municipale.

Secondo Fiacco e Mercogliano nel corso della seduta, non sarebbe stata accettata la loro richiesta di sospendere i lavori e trasformare l'interrogazione in una mozione. "Ci eravamo impegnati a mantenere il segreto così come ci era stato richiesto - ha spiegato Fiacco - ma la notizia ormai era di dominio pubblico e quindi abbiamo chiesto di sospendere i lavori e trasformare l'interrogazione in mozione per garantire anche l'intervento di tutti consiglieri, ed alla città di assistere alla discussione. Ma ci è stato negato, forse per un'interpretazione fantasiosa del regolamento da parte del presidente del Consiglio. E visto che ci è stato anche impedito di avere chiarimenti in merito a questa questione, abbiamo deciso di abbandonare l'aula".



