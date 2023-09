Cadono calcinacci al Museo archeologico di Napoli,ferita turista

Una turista olandese è rimasta lievemente ferita per la caduta di intonaco da una sala del Mann, il Museo archeologico nazionale di Napoli. La donna, secondo quanto si è appreso, sta bene: è stata trasportata in ospedale dove l'hanno medicata per una ferita alla testa e l'hanno giudicata guaribile in pochi giorni.

L'incidente, si apprende dal Mann, è avvenuto oggi pomeriggio negli spazi adiacenti al bar del museo: è qui che si è verificato il distacco di una porzione di intonaco dalla parte più alta del soffitto a volta. "Abbiamo avviato immediatamente la chiusura della sala vicina alla caffetteria e delle sale superiori dei mosaici", commenta il direttore del Mann, Paolo Giulierini, che si è messo subito in contatto con la visitatrice per sincerarsi delle sue condizioni di salute. "Lunedì continueremo con il Dipartimento di ingegneria", aggiunge Giulierini, il quale, a proposito delle cause, afferma che "si sospetta" che il distacco possa essere collegato "allo sciame sismico" che interessa da giorni i Campi Flegrei e anche la città di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA