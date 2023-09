Appuntamento con la scienza in piazza del Gesù a Napoli

Con il Patrocinio del Comune di Napoli, la rete CREO del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha organizzato l'evento "'A scienz int'o Street" in piazza del Gesù venerdì 29 settembre dalle ore 17,00 alle ore 22,00. Oltre ad un folta rappresentanza di ricercatori degli Istituti afferenti alla rete CREO- CNR (IAC, IBB, IBBC, IBBR, IEOS, IGB, INO, IPCB, IPSP, IREA, IRET, ISAFOM, ISASI, ISPAAM, SPIN, STEMS) saranno presenti in piazza anche delegazioni dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano (INGV-OV), dei PONYS (Physics and Optics Napoli Young Students) e dell'impresa culturale e creativa napoletana "Le Nuvole".

Inserito anche nella programmazione culturale del Comune di Napoli, l'evento porterà in piazza la divulgazione scientifica con attività adatte a tutte le età e che spaziano nei vari ambiti della ricerca scientifica, attraverso dimostrazioni, giochi, esperimenti e storytelling.

Il progetto STREETS, coordinato da Università degli Studi di Napoli Federico II e con il partenariato di Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Università di Napoli L'Orientale, Università di Salerno, Istituti CNR campani partecipanti alla rete CREO, 'Le Nuvole' e Università del Sannio, quale partner associato, è fra gli 8 progetti Italiani approvati e finanziati dalla Comunità Europea nell'ambito delle "Marie Skłodowska Curie Actions" del programma europeo Horizon Europe e che ricadono sotto il Patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca. La Notte europea dei ricercatori (European Researchers' Night) si svolge in contemporanea in tutti i paesi europei l'ultimo venerdì di settembre. Per maggiori informazioni: https://www.nottedeiricercatori-streets.it



