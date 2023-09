A Edgar Morin la Medaglia della città di Napoli

Sarà conferita al filosofo Edgar Morin la Medaglia della città di Napoli. L'annuncio del sindaco Gaetano Manfredi all'inaugurazione della Giornate dell'Educazione e dell'Ambiente, in corso a Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli fino a domenica primo ottobre.

"La città di Napoli omaggia il grande filosofo del pensiero complesso con una Medaglia, in segno di infinita ammirazione per i suoi preziosi insegnamenti. Come ci insegna Morin, problemi complessi richiedono soluzioni complesse ed è questo il caso dell'universo educativo e della questione delle diseguaglianze: solo affrontando queste due questioni mettendo in piedi strategie articolate, potremo davvero raggiungere l'equità.

Napoli può essere uno straordinario laboratorio per realizzare città inclusive ed accoglienti", ha dichiarato il sindaco Manfredi.

"Un riconoscimento importante a una delle figure più autorevoli del panorama culturale internazionale, punto di riferimento per intere generazioni di insegnanti, da sempre impegnato nella difesa del diritto all'educazione e dell'ambiente perché non può esserci sviluppo senza sostenibilità", ha detto Rachele Furfaro, Presidente della Fondazione Foqus, mostrando la targache sarà consegnata a Morin.

Questo pomeriggio, dopo il taglio del nastro di Eduqa, la prima scuola d'Italia a vocazione ambientale inaugurata a Foqus, il filosofo del "pensiero complesso" terrà la lectio magistralis dal titolo "Lezioni da un secolo di storia".



