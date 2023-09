Un Concerto al Quirinale dedicato a Giovanbattista Cutolo

La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli sarà protagonista domenica primo ottobre, alle ore 11.50, di un Concerto al Quirinale, nella Cappella Paolina all'interno del palazzo presidenziale; il concerto - dedicato al giovane musicista Giovanbattista Cutolo, ucciso poche settimane fa a Napoli - sarà trasmesso in diretta da RAI Radio 3 e in TV da RAI 5.

E' realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e prevede la partecipazione di Alessio Allegrini, primo corno solista dell'Orchestra di Santa Cecilia.

All'organico della Nuova Orchestra Scarlatti partecipano anche giovani strumentisti dell'Orchestra Scarlatti Young per ribadire insieme, si sottolinea, "tanto la linea culturale quanto la vocazione sociale della Comunità delle Orchestre Scarlatti".

Altri solisti del concerto sono Luca Martingano, primo Corno della Nuova Orchestra Scarlatti, il clarinettista Gaetano Russo, direttore artistico della N.O.S. Dirige Daniele Giulio Moles.

Il programma propone musiche di esponenti della grande scuola napoletana di varie epoche, dal Settecento di Durante e Paisiello al passaggio fra Otto e Novecento nell'opera di Mario Pilati; classici come Mozart e Haydn; autori che si sono dedicati in prevalenza a scrivere per il proprio strumento, in questo caso il corno, come Franz Strauss, padre del molto più celebre Richard. Il tutto preceduto da un corale di Bach, la cui trascrizione per quartetto di fiati è stata realizzata da Giovanbattista Cutolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA