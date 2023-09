Teatro: 'Scenariammare', 22 appuntamenti da Schiano a Savoia

Presentata la di nuova stagione teatrale Scenariammare: 22 appuntamenti sino al 12 aprile 2024, dal teatro, alla musica, al cabaret, con l'obiettivo di costruire la Compagnia Stabile di Tradizione. "Una stagione che vuole affermare la forza della grande storia, di cui Napoli è capitale, come trampolino per futuro e mentre si chiudono spazi per aprire street food, noi invertiamo la rotta per rilanciare un luogo di produzione di arte a tutto tondo" afferma il Direttore Artistico Salvatore Sannino.

Ad inaugurare la stagione, venerdì 20 ottobre, sarà Nunzia Schiano accompagnata da Myriam Lattanzio. La programmazione prosegue con artisti come Cosimo Alberti, Ciro Villano, Danilo Rovani, Pino De Maio, Fabio Pisano, con un omaggio ala grande famiglia Maggio e Gigi Savoia. Non manca un programma di Tango e la Milonga, tra gli eventi de In Arte Vesuvio, condotto da Fertango, appuntamento mensile anche con lo Swing con la Cotton Swing e col Jazz in collaborazione con Vincenzo De Falco con alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana ed estera.

Ancora in cartellone concerti, eventi, laboratori e rassegne di grande interesse come "I Corti della Formica", idea di Gianmarco Cesario, arricchiranno di proposte l'offerta per il pubblico.

"Ci piace sottolineare il forte impegno sociale dello IAV.

Infatti parte dei proventi della campagna abbonamenti, sarà devoluta in beneficenza a favore della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, come atto di orgoglio, d'impegno e senso di appartenenza alla nostra città…" affermano le fondatrici Lucia e Angela Andolfo. Per la campagna è stata scelta Giovanna Sannino, attrice, da sempre impegnata nelle tematiche sociali, tanto da meritare la recente nomina diTestimonial del Garante per l'Infanzia della Regione Campania.



