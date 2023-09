Sensazioni al crepuscolo dal 30 settembre a Bagnoli

Si intitola "Sensazioni al crepuscolo" il progetto organizzato dal Servizio Cultura del Comune - per "Napoli città della musica" - e realizzato da Ravello Creative L.A.B. in arrivo per due fine settimana al Lido comunale di Bagnoli. Sabato 30 settembre e domenica pdimo ottobre, e ancora sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 17.30 alle 19, nel quartiere a Ovest del capoluogo campano, si terrà una rassegna che, annunciano gli organizzatori, intreccia mare, musica e vino.

In collaborazione con l'Ais (Associazione italiana sommelier), nel nuovo spazio restituito alla cittadinanza che include aree per l'elioterapia, campi di beach volley, beach bocce e beach rugby donati dall'associazione Giffas che si occupa di ragazzi fragili, si svolgeranno quattro appuntamenti in spiaggia - guardando Nisida e Miseno - in cui il pubblico, si sottolinea, "potrà ritrovarsi in una avventura pre-serale e vivere esperienze sonore e di gusto". Il primo concerto vedrà esibirsi il sestetto Ars Nova Napoli in un repertorio di canti della tradizione campana, pizziche, serenate, tarantelle, sfiorando il rebetiko e la musica balcanica. L'indomani toccherà all'ensemble Les Passants, collettivo nato nel Conservatorio San Pietro a Majella che omaggia la discografia di Reinhardt, Bechet e Cabral.

Sabato 7 la regina del palco sarà la posteggiatrice chic Dolores Melodia, a suo agio tra canzoni di Ria Rosa, canzoni di Viviani, canzoni di giacca e amorose, senza trascurare attualità neomelodiche e nell'epilogo sarà Marina Bruno con il recital Parthenoplay a riportare alla luce pagine speciali firmate da Edoardo Nicolardi, Ugo Calise, E. A. Mario, Pino Daniele e Renato Carosone. "Contestualmente, durante ogni spettacolo, il pubblico potrà sorseggiare i vini di quattro cantine del territorio, alternando il buon bere ai ritornelli" concludono i promotori della kermesse.



