Sedicenne aggredita e ferita nel Napoletano

Sedicenne aggredita e ferita nella zona periferica di Torre del Greco (Napoli): indagano i carabinieri. I fatti si sarebbero verificati ieri sera in via Cappella degli Orefici, nella zona alta della città vesuviana. Ad intervenire, dopo la segnalazione di una minorenne aggredita, sono stati i militari dell'Arma della locale stazione Capoluogo: sul posto c'era la giovane, 16 anni appena, che ha raccontato di essere stata affrontata e picchiata da alcune persone (ora in fase di identificazione). La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Maresca, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in sette giorni.

Sono in corso le indagini per provare a ricostruire la dinamica dei fatti e tentare di identificare i responsabili.





