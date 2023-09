Raiz e Fresa in Bonasera Regina,video per il Tesoro di S.Gennaro

La voce di Raiz e la musica di Antonio Fresa sono protagoniste del nuovo video prodotto da D'Uva per il Tesoro di San Gennaro "Bonasera Regina" dedicato allo storico personaggio di Maria Teresa D'Asburgo Lorena, con la regia di Luca Turco e la coreografia di Raffaele Irace interpretata dalla ballerina Viktoria Nowak. Il brano, scritto dallo stesso Raiz su musica di Fresa, fa parte della colonna sonora dell'audioguida del Tesoro di San Gennaro prodotta da D'Uva con Adesiva Discografica. La realizzazione del video fa parte di un progetto più ampio del Tesoro di San Gennaro, si sottolinea, che "intende coinvolgere cantanti, musicisti, attori e artisti per realizzare produzioni video che possano arricchire e promuovere l'offerta del Tesoro".

"La sinergia con Fresa è stata immediata ed è nata una bellissima collaborazione nella scrittura di questo brano - afferma Raiz - C'è stato un comune sentire che ha dato vita ad un testo quasi liturgico nella ripetizione delle stesse parole.

Ho immaginato un dialogo tra Maria Teresa d'Austria e San Gennaro, tra la regina di corte asburgica, lontana dalla sensibilità del popolo e incapace di essere empatica, e il Santo che, con forza e spontaneità, le offre i suoi suggerimenti per aiutarla nel rapporto con Napoli, le spiega come si può fare per essere simpatica ai napoletani. San Gennaro è colui che conosce meglio di chiunque altro il popolo partenopeo. È un Santo, ma anche il simbolo cittadino di una devozione laica che fa parte della nostra cultura popolare". "Sappiamo bene quanto San Gennaro sia per i napoletani non solo il Santo Patrono ma il riferimento spirituale più alto al quale ci si può rivolgere con una certa confidenza, parlandogli 'con il tu', confidando nella sua capacità di accogliere le nostre rassegnazioni e le nostre suppliche - spiega Antonio Fresa - Il testo che Raiz ha innervato su queste note che abbiamo scritto insieme va anche oltre. San Gennaro si fa ambasciatore del suo popolo con i regnanti". Ad accompagnare la voce di Raiz e la musica del pianoforte di Antonio Fresa in "Bonasera Regina" è la danza di Viktoria Nowak.



