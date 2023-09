Paura per auto incendiata nella notte nel Napoletano

Paura durante la scorsa notte in via Tripoli a Torre del Greco, dove è stata incendiata un'auto parcheggiata a ridosso di uno stabile. Le fiamme hanno sfiorato il balcone posto al piano terra.

Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, che ha completamente distrutto il veicolo, evitando che le fiamme potessero creare problemi ad altre vetture in zona o agli appartamenti posti al piano terra.

Il proprietario dell'auto bruciata sarebbe un pensionato, che non ha mai avuto problemi e che ha escluso di avere ricevuto minacce nei giorni passati.

Sempre in zona qualche giorno fa c'è stato allarme per la possibile presenza di ladri di appartamento: un video che mostra due persone avvicinarsi alla porta di un'abitazione, registrato dalle telecamere di videosorveglianza interna, è stato diffuso in rete proprio per mettere in guardia i residenti della strada, una traversa della più nota via Martiri d'Africa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA