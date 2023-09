Occupata sala Baroni Napoli, trasparenza per accesso a stage

I disoccupati di alcune liste storiche stanno occupando da alcune ore la sala dei Baroni sede storica del consiglio Comunale nel Maschio Angioino.

La protesta - come spiega uno dei portavoce - e' scattata per chiedere chiarimenti su notizie riguardanti l'inizio di stage lavorativi non annunciati ai quali non sarebbero stati ammessi gli iscritti alle storiche liste di lotta che da 9 anni sono in piazza per ottenere l'accesso al mondo del lavoro.

''Abbiamo appreso che contrariamente agli accordi presi - ha spiegato Eddy Sorge portavoce del Movimento 7 novembre - oggi sarebbero iniziati alcuni stage la cui partecipazione sarebbe stata ad appannaggio di persone estranee alla nostra platea .

Saremo qui tra i banchi del Consiglio fino a qnando il sindaco in persona non verra' a chiarirci le ragioni di queste scelte ed il perche' della nostra esclusione" .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA