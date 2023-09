Non comunicava prezzi, multa per impianto di carburanti

Da tempo non comunicava al ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante. Il titolare di un impianto nel territorio di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, è stato sanzionato dai militari della Guardia di Finanza per 3.200 euro con la proposta al Prefetto di Avellino di sospensione dell'attività per un periodo fino a trenta giorni.

I controlli della Tenenza delle Fiamme Gialle del comune Altirpino sono stati effettuati nell'ambito del progetto "Prezzi Carburante" avviato dal Nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza di Roma. Dall'inizio dell'anno in provincia di Avellino sono stati controllati 189 impianti, 45 dei quali sanzionati per irregolarità per complessivi cinquanta mila euro.





