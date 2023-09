Mann, restaurata la vasca di porfido Farnese con Rigoni

E' stata restaurata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la vasca in porfido rosso della collezione Farnese, al centro del Giardino delle Fontane, grazie alla sponsorizzazione dell'azienda Rigoni di Asiago in collaborazione con Fondaco Italia. L'azienda veneta in occasione dell'Expo di Milano del 2015 ha lanciato il progetto itinerante La natura nel cuore di… .

Napoli, città votata da oltre trentamila utenti on line, è la settima tappa dopo Milano, Venezia, Roma, Matera, Firenze, Bergamo. La 'grande tazza' rinvenuta nelle Terme di Caracalla durante gli scavi condotti dai Farnese nel XVI sec., è un pregevole manufatto della prima metà del II sec. d.C., probabilmente commissionato da un imperatore romano per un edificio pubblico. "Il felice incontro con il progetto Rigoni di Asiago per l'Arte ci ha visto subito in immediata sintonia: la scelta di restaurare la preziosa vasca vuole essere un ulteriore segno di attenzione per la rinascita e la cura degli spazi verdi all'interno del Mann - dichiara il direttore Paolo Giulierini - con la sosta nei tre giardini storici è divenuta tappa irrinunciabile della esperienza di visita. Complimenti a Rigoni per aver realizzato, attraverso il suo 'tour' e il coinvolgimento della rete, una iniziativa originale". Andrea Rigoni, presidente di Rigoni racconta: "Sono veramente felice di sbarcare a Napoli nell'anno del centenario della mia azienda.

La fontana in porfido rosso mi ha rapito riportandomi all'epoca dei grandi personaggi dell'antica Roma". Ad accoglierlo anche dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha sottolineato l'importanza della formula del partenariato "e della attenzione di una azienda del Nord al patrimonio napoletano". Enrico Bressan, Presidente di Fondaco Italia nota: "La responsabilità sociale d'impresa è una forma di cultura in forza della quale può e deve scaturire anche un rinnovato spirito di appartenenza e la consapevolezza che possiamo progettare un futuro soltanto se conosciamo e valorizziamo il nostro passato". Il restauro è stato condotto sotto la supervisione del Laboratorio del Mann (responsabile Mariateresa Operetto) e realizzato da Pantone Restauri di Roma.



