Droga e telefonini in carcere, arrestato medico-corriere

E' stato bloccato in auto e arrestato prima che prendesse servizio nel carcere di Avellino dove lavora come medico presso la struttura sanitaria della casa circondariale: il 35enne professionista, originario di Marcianise, in provincia di Caserta, è accusato di portare ai detenuti hashish e telefonini. Su di lui la Squadra Mobile di Avellino indagava da qualche mese.

Nella borsa del medico sono stati trovati, all'interno di due confezioni di sigari sigillati, due panetti di hashish per oltre 120 grammi e quattro mini-telefoni cellulari con i rispettivi cavi di alimentazione destinati presumibilmente ai detenuti.

Il Gip del Tribunale di Avellino ha convalidato l'arresto e disposto il trasferimento del medico ai domiciliari.



