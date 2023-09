Dopo uccisione maiali di Cuori liberi, a Salerno raccolta fondi

Parte anche da Salerno una raccolta fondi per sostenere la partecipazione alla mobilitazione nazionale indetta dalla "Rete dei Santuari" per protestare per quanto accaduto al Rifugio Cuori Liberi dove lo scorso 20 settembre a Sairano (Pavia), dopo scontri, sono stati uccisi 9 maiali e feriti diversi attivisti.

Sabato prossimo al Foyer Caffè, dalle 18 in poi, sono stati organizzati giochi ma anche degustazioni di piatti vegan e musica. L'intero incasso sarà devoluto a sostegno delle spese di quanti parteciperanno alla manifestazione del 7 ottobre a Milano.



