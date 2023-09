Ciak a corto su 800 anni della Federico II, anche Rettore recita

"Noi della Federico II abbiamo un rapporto antico con Giffoni, che si è rafforzato negli ultimi tempi e ci è sembrato naturale coinvolgere quello che Giffoni rappresenta nei nostri festeggiamenti, l'idea di accogliere un domani questi ragazzi". Così il rettore dell'università di Napoli Matteo Lorito spiega il cortometraggio "Buon compleanno Federico", che nella produzione di Giffoni Innovation Hub con la troupe guidata dal regista Ettore De Lorenzo sta girando nelle sale dell'ateneo. Lorito ne parla un minuto prima di entrare nelle riprese da attore, nella scena della festa di oggi in un film che però parte dall'antica nascita di Federico II che il re decise di far partire 800 anni fa, come primo ateneo italiano laico e tra i primi del pianeta.

"I ragazzi - spiega Lorito - sono i cervelli che vengono da noi a studiare nel domani e questo cortometraggio su di loro è una bellissima iniziativa. Non vedo l'ora di vedere la faccia dei ragazzi quando questo cortometraggio sarà proiettato al Giffoni e anche qui a Napoli durante la nostra settimana di festeggiamenti, lo faremo vedere a tutti più volte". Il lungo viaggio nella storia è costruito da De Lorenzo che sottolinea come "raccontare 800 anni - spiega - è impossibile ma sentiamo doveroso rendere omaggio a una storia incredibile che parte da un atto di grandissimo coraggio dell'imperatore Federico II di Svevia". Nella storia "Buon compleanno Federico" guarda a chi dall'ateneo ha poi fatto la storia "abbiamo portato nel film Giuseppe Moscati - spiega De Lorenzo - che era il medico di deboli, Gaetano Filangieri che era un cortigiano tra i Borbone ma demoliva con i suoi scritti il regno di cui era egli stesso una parte, Guglielmo Melisurgo, un ingegnere che ha costruito un pezzo fondamentale della Napoli moderna. Tutti questi personaggi portavano dentro di sé la forza del coraggio che oggi raccontiamo alle nuove generazioni". Il progetto è stato lanciato a Giffoni 2023 come ricorda Luigi Sales, dirigente di Giffoni Innovation: "raccontiamo una storia di 800 anni - dice - parlando dei ragazzini che vengono a Giffoni e conoscono la curiosità culturale per poi venire a studiare alla Federico II".





