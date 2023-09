Blitz Cc in cartolibreria, sequestrati marijuana e hashish

Non vendeva solo libri e articoli di cancelleria il 55enne titolare di una cartolibreria di Parete, nel Casertano, arrestato dai carabinieri della locale Stazione e posto agli arresti domiciliari. Nel suo esercizio commerciale infatti i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato marijuana, hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.Il blitz è scattato poco dopo l'apertura del negozio quando i carabinieri, con l'ausilio di unità cinofile, sono piombati all'interno della cartolibreria per eseguire una perquisizione nell'ambito di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Una volta all'interno, i carabinieri e soprattutto il cane antidroga hanno avvertito l'inconfondibile odore della marijuana, aromatico e particolarmente penetrante, che li ha spinti ad eseguire un'approfondita perquisizione che ha dato esito positivo. Nel cassetto del banco vendita sono stati infatti trovati diversi pezzi di marijuana per un peso complessivo di 38 grammi, in un altro cassetto dello stesso banco sette dosi di hashish. I carabinieri hanno poi sequestrato due tritaerba, due coltelli, e materiale per il confezionamento delle dosi.



