Avvocato lancia sentenza sfavorevole contro giudice,protesta Anm

Accartoccia i fogli sui quali era stata stampata la sentenza di un processo a lui sfavorevole e li lancia contro il giudice: a denunciare l'episodio avvenuto nel tribunale di Napoli nord, ad Aversa, e che vede protagonista un avvocato, è il segretario della Giunta esecutiva sezionale dell'Anm del Distretto di Napoli, Cristina Curatoli.

Curatoli, in una nota, "esprime solidarietà e vicinanza alla collega Cristina Capone, giudice civile presso il Tribunale di Napoli Nord, per il gesto subìto prima dell'inizio dell'udienza dello scorso venerdì 22 settembre, ad opera di un avvocato che, una volta entrato nell'ufficio della collega, ed in presenza di un Aup", un addetto all'ufficio per il processo, "ha raccolto dei fogli contenenti una sentenza a lui sfavorevole, per poi accartocciarli e gettarli contro il magistrato".

La Giunta di Napoli dell'Anm "stigmatizza con forza l'operato dell'avvocato che, per manifestare disappunto verso una decisione giudiziale - conclude la nota - è ricorso ad un atto irrispettoso che lede la dignità e il prestigio della magistratura".



