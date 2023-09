Al via 'Extra Moenia-Il centro esploso' nella VII Municipalità

Da Tony Esposito a Peppe Servillo, dal mezzosoprano Raffaella Ambrosino a PeppeOh, da Paolo Caiazzo a Cosimo Alberti e poi Patrizio Rispo, Carlo Faiello, Triotarantae, Mario Brancaccio e altri artisti: torna "Extra Moenia-Il centro esploso" II edizione, rassegna di spettacoli e concerti nella VII Municipalità di Napoli (Secondigliano, San Pietro a Patierno e Miano) a cura dell'associazione Domenico Scarlatti nell'ambito di "Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica", progetto promosso dal Comune e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. Sei spettacoli, un convegno dedicato ad Aldo Masullo e cinque laboratori artistici (Teatrale, Musicale, Liuteria, Danza Popolare, Tamburi a Cornice). Inaugurazione il primo ottobre (20,30) col concerto Canti Migranti in Piazza Guarino a San Pietro a Patierno con TrioTarantae, Tony Esposito e Cosimo Alberti e PeppOh Rapper Soulman. Il 7 ottobre (ore 19) in programma La presa di Torino nella Biblioteca comunale G.Dorso.

Un testo scritto da Maurizio De Giovanni con Peppe Servillo e Cristiano Califano alla chitarra. Il 14 (ore 19) Terroni si nasce, alla Masseria Luce e Museo Contadino di San Pietro a Patierno di e con Paolo Caiazzo.

Tre gli appuntamenti il 21 ottobre: alle 17 il convegno Il tempo e la grazia dedicato alla figura del filosofo Aldo Masullo alla Biblioteca comunale Guido Dorso, alle 19 invece, alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano, in scena Il Postino della Favola, spettacolo dedicato al maestro Roberto De Simone scritto da Mario Brancaccio e alle 19, nella Chiesa dell'Immacolata a Capodichino, Ventris Tui scritto da don Doriano De Luca con il mezzosoprano Raffaella Ambrosino, Patrizio Rispo e l'Orchestra da camera di Napoli diretta da Enzo Amato. Il 28 ottobre chiusura alla Biblioteca comunale Guido Dorso, il musicista Carlo Faiello con Le danze di Dioniso.

I laboratori aperti al territorio prevedono un incontro settimanale alla Masseria Luce nei giorni 7-14-21-28 dalle 15 alle 17.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA