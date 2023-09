Uniti contro la violenza, veglia a San Giorgio a Cremano

C'è timore e preoccupazione tra i residenti e le comunità parrocchiali per l'ultimo episodio di violenza avvenuto in via Pessina a San Giorgio a Cremano (Napoli). Domenica scorsa, mentre era in corso una celebrazione eucaristica nella parrocchia di Maria SS.

Addolorata sono stati uditi colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione privata, lì vicino; i Carabinieri giunti sul posto hanno rinvenuto un bossolo calibro 9. Per questo motivo, venerdì 29 settembre alle 19.00 nella parrocchia di Maria SS. Addolorata è in programma una veglia di preghiera per invocare il dono della pace e dire 'no' ad ogni forma di criminalità. "Domenica, al termine della messa bambini e famiglie erano spaventati" dice Rosario Esposito, parroco all' Addolorata a San Giorgio a Cremano "C'è timore nella comunità e per questo stiamo invitando i cittadini a partecipare alla veglia, alla quale saranno presenti i parroci delle rispettive comunità parrocchiali".

Sull'iniziativa Giorgio Pisano, decano e parroco nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Portici (Napoli) "La gente ha sempre più paura ed è intimorita, prova fastidio per i pusher, per lo spaccio e per tutte queste storie di violenza che vanno a detrimento dei loro figli. Ecco perché è importante partecipare". Ai partecipanti viene rivolto l'invito a indossare una maglietta bianca. (ANSA)

