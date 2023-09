Turista cade in un burrone a Ischia, recuperata dall'elicottero

Disavventura a lieto fine per una donna tedesca ad Ischia: è caduta in un dirupo sul monte Epomeo e per salvarla c'è stato bisogno dell'intervento di un elicottero del 118.

Ieri pomeriggio la 34enne che si trova in vacanza aveva deciso di compiere una escursione alle pendici della montagna più alta dell'isola ma mentre si inerpicava lungo un sentiero è scivolata in un canale e non è riuscita più a tornare a valle.

La donna, disorientata ed impaurita, si è quindi messa in contatto con i carabinieri che per localizzarla le hanno chiesto di condividere la sua posizione attraverso il telefono cellulare; oltre ai militari sono stati attivati per il ritrovamento i tecnici della squadra locale del Soccorso Alpino e Speleologico Campania, che hanno iniziato a perlustrare la zona indicata dal gps.

Dopo diversi minuti dall'allarme la donna è stata localizzata da un elicottero del 118 che aveva a bordo un elisoccorritore del Soccorso Alpino che, calandosi col verricello, l'ha raggiunta e fatto convergere sul luogo la squadra che stava effettuando le ricerche da terra.

Dopo aver tranquillizzato la turista, i soccorritori l'hanno imbragata ed issata sull'elicottero che l'ha poi condotta all'eliporto di Casamicciola dove è stata prelevata da una ambulanza del 118 per essere condotta al vicino ospedale Rizzoli per i controlli medici del caso dove i sanitari hanno accertato che la donna non ha comunque riportato conseguenze per la caduta



Riproduzione riservata © Copyright ANSA