Tiro a segno: campionati italiani;oro a Tesconi e Varricchio

Ai campionati Italiani di Tiro a Segno, in corso di svolgimento a Milano presso il Poligono Cagnola, il nome di Luca Tesconi era certamente quello più atteso. Oggi il carabiniere di Pietrasanta argento olimpico a Londra 2012, che è anche un artista in ambito fotografico con mostre all'attivo, non ha tradito le aspettative vincendo il suo quinto titolo tricolore nella gara di pistola ad aria compressa.

Il toscano ha accumulato un solido margine di vantaggio fin dalle prime battute sul più agguerrito degli avversari, l'altro carabiniere Paolo Monna, reduce dal bronzo conquistato nel Mixed Team in Coppa del mondo a Rio de Janeiro. Ha completato il podio interamente occupato dagli atleti dei Carabinieri Nilo Maldini con uno score di 216.3.

"Non è stato facile - le parole di Tesconi dpo la gara -: conosco bene i miei avversari e sono tutti atleti competitivi.

Ho preparato bene questo appuntamento al poligono di Pietrasanta, e oggi ho dovuto mettercela tutta: sono stato in testa per tutta la finale ma volevo chiuderla alla grande e ci sono riuscito centrando un fantastico 10.9".

In campo femminile nuova impresa della 24enne poliziotta sannita Maria Varricchio, che ha bissato nella gara della pistola dai 25 metri il successo conquistato ieri nella prova dai 10 metri, eguagliando in finale il record italiano con lo score di 31. Medaglia d'argento a Chiara Giancamilli (Tivoli) con il punteggio di 25. Terzo posto per Sara Costantino (Fiamme Gialle).

