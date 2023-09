Sousa 'andati male, troppo lenti ma dobbiamo crederci'

Paulo Sousa non può che ammettere la cattiva prova della sua squadra a Empoli: "Non sono soddisfatto a livello di costruzione - spiega il portoghese -, avevamo preparato bene questa partita, soprattutto nel secondo tempo abbiamo costretto l'Empoli nella sua metà campo. Ma per il resto siamo stati lenti, abbiamo preso decisioni sbagliate e abbiamo subito un Empoli che attaccava molto nella profondità.

Dopo 3-4 passaggi, con perdita del possesso abbiamo dato possibilità all'Empoli di ripartire. Siamo andati male in questa partita, parlo per tutti. Abbiamo fatto cose straordinarie in passato e serve una vittoria per riaccendere quel furore". "Una vittoria incide molto - aggiunge Sousa -, ti fornisce convinzione e grinta. Credo che siamo migliorati tanto rispetto alla stagione scorsa, specie nella costruzione. Oggi il primo tempo è stato negativo su questo aspetto. I risultati ti condizionano, ti fanno avere un atteggiamento di fiducia e non dubbioso. Anche quest'anno a Roma lo abbiamo dimostrato, dobbiamo continuare a crederci e ritrovarci rapidamente".





