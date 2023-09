Serie A: il Sassuolo ferma l'Inter, ripartono Napoli e Lazio

Il Sassuolo ferma la corsa dell'Inter, che incassa a San Siro la prima sconfitta della nuova stagione: artefice dell'impresa è la squadra emiliana guidata da Dionisi che, dopo aver maltrattato la Juventus, si prende il successo sulla capolista, agganciata ora dal Milan in vetta. Dumfries la sblocca nel recupero del primo tempo, ma nella ripresa Bajrami pareggia e poi ci pensa il solito Berardi a mettere a segno la rimonta. Sorride il Napoli che scaccia i fantasmi travolgendo l'Udinese 4-1: a segno Zielinski e pure Osimhen, tornato a sorridere. C'è spazio poi per Kvaratskhelia prima di un lampo di Samardzic, mentre la chiude Simeone consegnando tre punti preziosi anche per la serenità di Garcia.

Vittoria scaccia crisi anche per la Lazio, che dopo il pari con il Monza, riesce a imporsi sul Torino di Juric: Vecino la sblocca in avvio di ripresa, Zaccagni sigla il 2-0.



