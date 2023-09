Per problemi tecnici stop a una tratta della Circumvesuviana

Nuova giornata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana.Stavolta le difficoltà riguardano la linea Napoli-Baiano: come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno "causa problemi tecnici, al momento la tratta ferroviaria Roccarainola-Baiano è interrotta". Per questo motivo, i treni diretti a Baiano sono limitati a Roccarainola mentre quelli diretti a Napoli avranno origine da Roccarainola. "È stato richiesto un servizio sostitutivo con autobus sulla tratta interrotta" comunicano ancora dall'azienda di trasporti.



