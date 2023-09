Migranti: Zuppi, "Italia terra di accoglienza, non dimenticarlo"

"L'Italia è una terra di accoglienza, forse il problema vero è se si vuole capirlo. È una terra di migrazione e che sa cosa vuol dire accoglienza, e che spero non lo dimentichi. Il problema come tutte le cose, è che non bisogna subirle o viverle con paura, ma governarle con l'impegno di tutti". Lo ha detto, rispondendo ai giornalisti, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei. "L'accoglienza è una grande sfida per la quale ci vuole impegno di tutti.

Qualcuno dice che il Papa ha il pallino dei rifugiati, ma non è così, i rifugiati ci sono e lui ci fa aprire gli occhi perché sono nostri fratelli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA