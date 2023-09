Kvaratskhelia 'ero nervoso per mancanza gol, ora felice'

"Mi mancava il gol ma nel calcio accadono tante cose e può capitare di essere nervosi se non segni per sei mesi. Stasera sono contento di essere tornato al gol". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Kvaratskhelia al termine del match vinto con l'Udinese e il ritorno al gol dopo che l'ultimo era giunto il 19 marzo contro il Torino. "Abbiamo capito - ha detto - che dobbiamo ricominciare a vincere, non vincevamo dal match del Sassuolo qui a Napoli. Ne abbiamo parlato col coach, sapevamo che dovevamo tenere la palla e vincere stasera. Alla fine non conta chi segna, abbiamo una buona squadra e cerchiamo il meglio, questo conta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA