In giro con katana e taser, denunciato nell'Avellinese

Andava in giro armato di una "katana" affilatissima di oltre mezzo metro portata a tracollo, suscitando la preoccupazione dei passanti che si sono rivolti al 112 dei carabinieri. È accaduto a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno fermato un 33enne del posto in via Acqua delle Noci. Oltre alla spalla giapponese, l'uomo è stato trovato in possesso di un taser completo di sei ricariche per l'utilizzo a distanza e di una bomboletta di spray urticante. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati con la contestuale denuncia alla Procura di Avellino per porto abusivo di armi atti ad offendere. Indagini sono in corso per valutare eventuali reati che l'indagato potrebbe aver commesso o che stava programmando.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA