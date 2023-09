Il cardinale Zuppi a Caserta, "Qui tanta bellezza"

"Il contrario del degrado è la bellezza, e la bellezza non è solo il risistemare, ma anche riempire di cose che esprimono bellezza e che c'è, anche nella Terra dei Fuochi. Il contrario del degrado non è il privato, è il bene comune". Lo ha detto il Cardinale Matteo Zuppi a Caserta, dove è intervenuto per il Festival Laudato Si' nell'area ex Macrico, di proprietà della Chiesa e che sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione in seguito al quale l'area prenderà la denominazione di "Campo Laudato Si' ". "È per questo che dobbiamo lottare, affinchè non ci sia il degrado perchè c'è tanta forza, tanta passione e tanta voglia di cambiare".



