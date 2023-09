Garcia, ho spalle larghe per gestire tante cose a Napoli

"Non vi preoccupate per me, ho esperienza e spalle larghe per gestire tante cose". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia commentando i giorni difficili del rapporto con Osimhen: "A Bologna - ha detto dai microfoni di Dazn - eravamo tutti frustrati e arrabbiati di non aver vinto e lui lo era ancora di più, perché aveva sbagliato il rigore. Poi tutto è tornato sportivamente normale, però ci sono state da gestire degli episodi maldestri. Ma nessuno voleva fare male, né il Tik Tok nè Victor sui suoi social media, non si voleva fare del male ma ci sono reazioni istintive. Non so ora se Osimhen rimette sui social suoi le maglie azzurre, ma la maglia la ama e dà tutto per il Napoli". "Io mi sono complimentato con Osimhen - dice ancora Garcia -, ho un ottimo rapporto da quando sono arrivato e sono contento perchè stasera ha fatto gol e un centravanti vuole sempre segnare".

Il tecnico del Napoli commenta anche la vittoria dei suoi: "Abbiamo giocato bene - ha detto - e siamo contenti per i ragazzi, è stato bello vedere il Napoli preparato, che ha saputo gestire bene la gara e avere tante occasioni e fare quattro gol".

Intanto, su X, il presidente Aurelio De Laurentiis si congratula con la squadra: "da Bologna siamo veramente ripartiti - il pensiero del presidente -. Bravi tutti!".



