"Dream in Sorrento", una Notte di Solidarietà

Il Golfo di Sorrento è stato il palcoscenico di un evento straordinario, un evento solidale dal nome evocativo: "Dream in Sorrento." Questa notte incantata si è svolta a bordo della motonave Patrizia, grazie all'iniziativa congiunta della Wedding Event, Imma Grimaldi, e Roberto Lauro CEO della Sorrento Luxury, in collaborazione con la Navigazione Libera del Golfo con la famiglia Aponte che ha messo a disposizione la suggestiva Motonave Patrizia il Comandante Roberto Fluss la Giornalista Dirce Stochetti e la preziosa collaborazione dell'hotel Belevue Sirene. Il Comandante Maurizio Bellotti della Guardia costiera di Sorrento, l' Agenzia star project L'Imprenditrice Fortuna Giordano ,Eos laser e Gaetano Tortora. La serata è stata un susseguirsi di momenti magici, dove la musica, l'arte di strada e la danza hanno catturato l'attenzione e il cuore di tutti i partecipanti. Grazie alla Regione Campania e a tutti i sindaci dei comuni che hanno aderito all'evento, offrendo il loro patrocinio morale. Tra questi, spiccano i comuni di Sorrento, Lettere, Pimonte e Pompei, che hanno dimostrato un impegno straordinario nel sostenere questa nobile causa. I ragazzi dell'Associazione "Noi Possiamo" e della Cooperativa Sociale Alma. hanno raccontato le loro aspirazioni e talenti, condividendo i loro sogni con il pubblico presente. La raccolta fondi per l'Associazione "Noi Possiamo," continua e ha come obiettivo costruire una piscina per i ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico. "Noi Possiamo," "Con questo gesto di generosità - hanno detto i promotori - ci auguriamo che sempre più persone si uniscano a questa missione di amore e solidarietà, contribuendo a realizzare sogni e a migliorare la vita dei ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico".



