Alta formazione all'ospedale Pascale di Napoli per due giorni

Due giorrni dedicati anche all'alta formazione alla fondazione 'Pascale'. di Napoli con il prof.

Aguilar che ha tenuto dei corsi di chirurgia colorettale.

Oggi, la Lecture in aula Romolo Cerra del prof. Julio Garcia Aguilar Direttore di chirurgia colorettale presso il Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center di New York, su invito del dr. Paolo Delrio, Direttore della Sc di Chirurgia Colorettale, e della dr.ssa Daniela Rega, dirigente medico e chirurgo del colon rettale dell'Istituto, neo eletto presidente dell'associazione Wis, "Women in Surgery Italia. La lettura, molto affollata di fronte ad una platea di ricercatori e chirurghi anche esterni all'Istituto, oltre che a numerosi collegati in remoto, è stata introdotta dal Direttore Scientifico Alfredo Budillon che ha anche annunciato che il Prof Aguilar ha accettato di far parte dell'International Scientific Advisory Board dell'Istituto, l'organo consultivo internazionale dell'Istituto.

Il dottor Julio Garcia-Aguilar è specializzato in chirurgia del colon e del retto, con particolare attenzione al cancro del colon e del retto, alla chirurgia mininvasiva e alla chirurgia robotica. Esercita principalmente a New York ed è affiliato al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Professore di Chirurgia al Weill Cornell Medical College.

Del suo viaggio a Napoli e della visita all'istituto il prof.

Aguilar afferma: "Sono stato impressionato dalla città di Napoli e dal Pascale. La qualità delle attrezzature e la qualità dei professionisti è la stessa che abbiamo noi a New York e spero che in futuro possa continuare un importante collaborazione tra i nostri istituti".



