A Caserta Campo Laudato Si'. Vescovo: "Come chiede il Papa"

"Il Macrico cambierà nella logica dell'ecologia integrale di Papa Francesco, diverrà un campo che vuole essere accoglienza, dove si può e vuole promuovere una nuova qualità della vita, il rispetto della persona, soprattutto quelle più vulnerabili". Lo ha detto il vescovo di Caserta Pietro Lagnese al Macrico, area della Chiesa abbandonata per anni che sarà trasformata in un parco per i cittadini, che si chiamerà "Campo Laudato Si' " in omaggio alla enciclica di Papa Francesco.

"Noi vogliamo dialogare con tutti - aggiunge il vescovo riferendosi al ruolo che i privati potranno avere nella concreta riqualificazione dell'area - l'importante è che non ci allontaniamo da quello che è il manifesto della chiesa di Caserta: da campo di Marte a campo di pace che è proprio nella logica delle due encicliche sociali di Papa Francesco".



