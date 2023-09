Softlab, dipendenti in corteo per stipendi e futuro

I lavoratori della sede casertana di Softlab, azienda di informatica, hanno manifestato questa mattina, chiedendo il pagamento di tre stipendi arretrati e certezze sul futuro, con un corteo partito dall'ex stabilimento Siemens di Marcianise (Caserta) e conclusosi qualche chilometro dopo fuori ai cancelli del sito produttivo della multinazionale Jabil; a manifestare anche un gruppo di ex lavoratori dell'azienda sarda Orefice. Con i lavoratori anche i segretari delle sigle casertane dei metalmeccanici Fiom-Cgil (Francesco Percuoco), Uilm (Ciro Pistone) e Fim-Cisl (Nicodemo Lanzetta).

La scelta di concludere il corteo davanti allo stabilimento Jabil è stata presa perché sia i lavoratori casertani di Softlab che quelli di Orefice sono ex dipendenti Jabil, usciti dal suo organico qualche anno fa e passati nelle due aziende attraverso incentivi dati dalla Jabil tanto al lavoratore che alle due società. L'obiettivo era salvare i lavoratori della multinazionale dal licenziamento mediante una concreta reindustrializzazione, che però non è mai decollata: gli oltre 200 ex Jabil passati in Softlab continuano infatti a fare la cassa integrazione (scade a dicembre), come la facevano già nella società americana, senza essere impegnati in progetti produttivi, e avanzano ora anche tre stipendi; i 23 lavoratori ex Jabil passati in Orefice invece hanno prima rifiutato un trasferimento in Sardegna nonostante il patto prevedesse un impiego nel Casertano o al massimo nel napoletano, e sono stati poi licenziati. "L'intento di questo corteo - spiega il segretario di Fiom-Cgil Caserta Francesco Percuoco - era di evidenziare una situazione drammatica, che si vive nel Casertano, dove c'è una miscela esplosiva, perché i lavoratori si sentono truffati e hanno paura di essere scaricati dalle istituzioni, di cui non sentono la vicinanza, così come non la sentono dei politici. Avevamo lanciato un appello ai parlamentari del territorio, ma è rimasto inascoltato. Parlare di dramma sociale non è lanciare uno slogan o pronuncuare una frase fatta, è realtà. Sarebbe opportuno e utile che si facesse corpo unico per difendere questa terra martoriata".



