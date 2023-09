Si fa consegnare il pin e gli svuota il conto

Dopo essersi impossessata del pin del bancoposta, ha svuotato il conto di un 57enne di Lauro che aveva messo in vendita su un portale on line un suo quadro al prezzo di 500 euro. Una 45enne di Lanciano, in provincia di Chieti, con precedenti analoghi, si è così appropriata di 2.900 euro trasferendoli su una carta prepagata. La donna, in seguito alla denuncia dell'artigiano, è stata identificata e denunciata per truffa dagli agenti del locale commissariato. Fingendosi interessata all'acquisto, con abili raggiri era riuscita ad ottenere dalla vittima il codice della carta.



