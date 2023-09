Schiamazzi a Giugliano: i cittadini, ora intervenga l'Esercito

Schiamazzi notturni, motorini che sfrecciano a tutta velocità e da quando la strada è stata completamente aperta, denunciano i residenti, la situazione è notevolmente peggiorata. Così i residenti di ben quattro condomini di Giugliano (che affacciano su piazza Gramsci e su via Iodice, una strada che era stata realizzata negli anni passati a servizio della scuola elementare che si trova nella stessa piazza) hanno deciso di rivolgersi alla magistratura ed hanno presentato un esposto - corredato da 50 firme - alla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Nell'esposto i residenti esasperati chiedono un presidio fisso dei militari dell'Esercito nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', La vicenda ha avuto inizio qualche anno fa quando l'allora amministrazione comunale decise di realizzare la strada, tagliando parte del giardino della scuola; un'arteria che doveva essere utilizzata prevalentemente per consentire ai genitori di raggiungere il vicino edificio scolastico senza ingolfare il traffico in piazza Gramsci. Per questo motivo la strada era protetta sui due lati (ovvero dall'ingresso di via Labriola e da quello di piazza Gramsci) da due robusti cancelli che venivano aperti solo durante l'orario di uscita e di entrata degli scolari. I cancelli succesivamente sono stati rimossi e gli stalli per il parcheggio sono stati inseriti nel piano di sosta a pagamento, entrato in vigore qualche giorno fa.

Soprattutto al calare della sera (e fino a notte fonda) compaiono decine di ragazzi - è quanto viene denunciato - che sfrecciano a tutta velocità. Da qui la richiesta di un presidio fisso che - dicono - può essere assicurato dai militari di 'Strade Sicure'. O, in alternativa, basterebbe ripristinare i due cancelli.



