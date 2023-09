Salernitana: Sousa, a Empoli ci aspetta un match duro

"Domani ci aspetta una partita difficile dal punto di vista tattico ed emozionale. Affrontiamo un avversario che ha cambiato allenatore e Aurelio Andreazzoli conosce molto bene il club, i giocatori e la Serie A". Lo ha detto l'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa nel presentare la sfida di domani contro l'Empoli.

"Nell'ultima partita contro l'Inter - ha sottolineato - hanno fatto una buona prestazione e in casa vorranno sicuramente conquistare i primi punti. Da parte nostra vedo e sento una squadra piena di energia positiva nel lavorare per ottenere la vittoria".

Sousa ha spiegato che "la squadra sta lavorando bene, alcuni risultati e la minor efficacia in zona offensiva possono nascondere all'esterno la positività del lavoro che si sta svolgendo ma sappiamo quanto è importante dare fiducia e motivazione a tutto il gruppo. In questa stagione siamo cresciuti sotto tanti aspetti rispetto alla scorso anno perché abbiamo maggiore possesso palla nella metà campo avversaria, creiamo più occasioni e riusciamo ad arrivare maggiormente alla conclusione. Vedo la crescita, l'evoluzione e la convinzione nel lavoro, dobbiamo continuare nel nostro percorso per crescere e vincere".

"Ringrazio i nostri tifosi - ha concluso Sousa - che ci seguiranno numerosi anche in questo turno infrasettimanale, la loro vicinanza rappresenta la nostra arma in più. Ci tengo a mandare un saluto e le condoglianze alla famiglia del giovane tifoso scomparso qualche giorno fa, Antonio Senatore, da parte di tutto il mondo Salernitana. Vogliamo unirci ancora di più per dare un'energia positiva alla sua famiglia con una vittoria".





