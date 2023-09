Salernitana: rientra il caso Dia, è tra i convocati

In casa Salernitana rientra il caso Dia. L'attaccante senegalese, dopo aver saltato le ultime tre partite, è rientrato nella lista dei convocati diramata da Paulo Sousa per la trasferta di domani ad Empoli. Il bomber della passata stagione, tra incomprensioni di mercato ed infortuni, ha vissuto un periodo difficile che sembra essere definitivamente superato. Domani dovrebbe partire dalla panchina ma è probabile un suo impiego a gara in corso.

Con il gruppo è partito anche l'attaccante Trivante Stewart, prelevato in estate dal campionato giamaicano e alla sua prima convocazione con la Salernitana. Non ci sarà, invece, Ikwuemesi: l'attaccante nigeriano ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore destro che lo terrà fuori per alcune settimane.

Probabile la riconferma di Cabral nel ruolo di falso nueve.





